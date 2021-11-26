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助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代

2021-11-26 列印
　　部份金融業界人士提倡放寬本地隔離政策，正在接受隔離檢疫的證監會行政總裁歐達禮表示，自身隔離經驗不俗，可以有更多時間思考和工作，並指已向政府反映業界對隔離政策的憂慮，惟明白政策的用意，目的是為了與內地通關，因而難以從中取得平衡。他認為香港的地位難以被其他地方取代，香港可以提供一個平台讓中企與外國資本合作。

  證監會近來頻頻與廉政公署和警方等執法機關，採取聯合行動，歐達禮指出以往已透過不同方法，解決新股詐騙及內幕交易等市場失當行為，而經證監會加強調查後，市場失當行為已明顯改善，效果正面，將會繼續平衡市場發展和保障投資者利益。





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