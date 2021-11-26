中環IFC外望——翁順來成中巴總裁 曾任三電訊商高層

亞洲電訊業最佳CEO王曉初（圖左）月前從中國聯通（762）退休，多年來一直緊密追隨他的得力助手翁順來（圖右）也有新動向，他將於明年一月起出任中華汽車有限公司（026）「中巴」的CEO。過去20多年翁順來一直緊密追隨王曉初，先後在內地三間電訊公司出任高管，包括中國移動（941）、中國電信（728）及中聯通，作為土生土長的香港人實屬少數。翁順來擁有法律專業和國際會計師專業資格，具有豐富的國際資本市場經驗，深受資本市場和媒體歡迎。2019年榮獲國際著名財經雜誌IR Magazine評選為全球最佳投資者關係專員。市場人士相信他將為中華汽車注入新動力，創造新價值，特別是可為中華汽車旗下的物業引入5G和其他創新科技應用，提升客戶感知和價值。同時他的專業背景，以及對國情和國策的深刻了解，未來將可以更好幫助中華汽車作出精準有利的投資，為公司創造更大價值。點解電訊公司高層會過檔中巴，據聞係佢1988年至1995年間，做過中巴總會計師，所以係有淵源嘅。恒生關穎嫺榮休 李樺倫接掌財管隨著嬰兒潮出生的人士步入退休年齡，多間機構正面對資深人才一下子逐個退下來的場面。本地老牌銀行恒生（011）繼早前有主管私人銀行業務的陸庭龍退休後，最新就有已年過60歲的執行董事兼財富管理及個人銀行業務（WPB）主管關穎嫺會喺出年2月1日榮休。大家開始關心由邊個接佢個位主管WPB，答案就係來自母行滙豐的李樺倫（Rannie），呢個調動一啲都唔教人意外，皆因多年來每逢恒生有管理層空缺，滙豐幾乎都會調人過去接手。李樺倫將於明年1月起加入恒生，先做候任WPB主管及執行委員會委員，到2月正式坐正。據講李樺倫為人實幹，當年曾做過滙豐按揭貸款部，屬由滙豐港區一姐變身恒生一姐的施穎茵嘅班底。李樺倫服務滙豐超過24年，曾在不同範疇擔任管理職位，包括中港和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。高瞻