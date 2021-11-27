變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點

恐慌指數曾急升五成
另外，俗稱恐慌指數的標普500波動率指數（VIX）一度急升超過五成，高見28.52。市場憂慮疫情再現，拖累油價亦見大插，紐約期油一度急插超過一成，見每桶68.71美元。
美股各類股份跌勢全面，其中航空、郵輪及石油股成為重災區。杜指成份股波音曾跌近8%，美國航空及聯合航空齊跌13%；皇家加勒比郵輪、挪威郵輪及嘉年華郵輪，分別跌12%、15%及14%。西方石油則跌11%，見28.42美元。
相反，疫苗股受出現變種病毒見炒作，Moderna曾飆27%，高見350.15美元；BioNTech亦升逾兩成，見372.32美元；輝瑞則曾升5.5%。
另一方面，亞洲主要股市亦顯著受壓，港股隨外圍急挫，恒指昨日大跌659點，收報24080點，終止兩連彈，大市成交額約1297.91億元，全周計則累插969點。
港股受累跌659點
石藥（1093）逆市升0.7%，收報8.3元，已是表現最佳藍籌股。科網股、金融股及濠賭股齊拖低大市，騰訊（700）跌3%，收報463.4元；阿里（9988）挫4.7%，以新低129.1元收市。收市後放榜的美團（3690）挫3.9%，收報263.6元；小米（1810）跌2.7%，收報19.06元。ATMX共拖低恒指224點。