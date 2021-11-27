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美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億

2021-11-27 列印
　　美團（3690）第三季業績轉盈為虧，截至9月底止第三季，股東應佔虧損99.95億元（人民幣，下同），去年同期則賺63.22億元。以非國際財務報告準則計算，美團上季經調整虧損55.27億元，上年同期經調整盈利20.55億元。期內，總收入488.29億元，按年升37.9%。

　　美團公佈第三季度餐飲外賣業務交易金額於季內按年增長29.5%至1971億元。經營溢利按年增加14%至8.76億元，而經盈利潤率則由3.7%略為下降至3.3%。季內因反壟斷共繳罰款逾34億元。



　　至於新業務及其他分部的收入按年增加66.7%至137億元，主要受零售業務及共享騎行服務增長帶動。該分部的經營虧損109億元。

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