新變種毒嚇散外圍 港股恐見全年低位

南非出現新型變種病毒嚇煞全球股市，美股杜指於「黑色星期五」大跌905點，跌幅逾2.5%；納指跌2.2%至353.57點；標指亦跌2.27%至106.84點，歐洲股市跌幅更達3至4%；恒指夜期收報23800點，跌282點，較上周五恒指收市低水281點。市場人士料港股今天勢會低開，本周或見全年低位。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指夜期已跌破24000點，今天勢必低開200至300點，由於南非新型變種病毒破壞性強，疫苗效用大減，或拖累全球經濟復甦步伐，以色列決定暫時鎖國禁外國旅客入境，而歐洲多國亦加強限制措施。突發的「黑天鵝」事件令資金走勢變得較為保守。他表示，「港股現狀是人升我唔升，人跌跟住跌」，眼下11月的港股市場已經沒有看頭，由於恒指夜期已經跌至23800，若果12月份有投資者沽貨，則恒指有機會創一年新低，因此應持保守態度。分析：等到跌夠為止「建議投資者暫時觀望，唔好做任何嘢。」對於當前的市況郭思治稱，「如果是做短炒的投資者，建議先保住本金，而從中長期看，是次黑天鵝事件對旅遊及零售相關板塊一定有影響，疫情走勢不明朗，現有的疫苗技術可能難以抵禦新型病毒，大市屬於有波幅冇升幅、有反彈冇大升，新型病毒的出現令市場恐慌情緒升溫，只能等到市場跌到夠為止。」光大新鴻基策略師伍禮賢透露，港股上周受到各種利淡因素衝擊，仍有低水情況，由於美股上周五表現較差，加上美團業績並不理想，短線看港股弱勢，且回調壓力存在，看回9和10月低位，有可能形成「三重底」。他表示，從消息面看，臨近年尾，港股利好消息不多，近期投資者的投資意欲亦不大，尤其年尾假期多，博港股反彈可能性小，預計港股12月未必有太理想表現，充其量守住24000至25000；傳統經濟股受疫情不通關影響，遭遇衝擊較大。能源方面，早前國際能源總署在變種病毒出現前預測明年需求有機會回到疫情前水平，重回80美元有機會，但現在還是要看病毒發展。滙控金沙ADR捱沽港股美國預託證券（ADR）較上周五港股收市下跌，長建（1038）ADR較本港收市跌3.37%，折算收報44.79元；滙控（0005）ADR較本港收市跌2.35%，折算收報43.3元；金沙中國（1928）ADR較本港收市跌2.12%，折算收報19.3元。