微博今啟動招股 一手7838元入場

已在美國上市的內地社交平台微博，於今日啟動香港招股，發行1100萬股A類普通股，每1股ADS等於1股港股，每股發售價將不超過388港元或49.80美元，一手（20股）入場費約7838港元。發行股份中，其中550萬股為新發行股份，另550萬股為新浪舊股減持，微博總集資為42.6億元，當中大股東新浪套現21.3億元，最後淨集資額為21.3億元。市場人士認為，近期新股氣氛冷淡，加上受美股等外圍因素影響，預料微博招股氣氛受影響。發行股份中，90%為國際配售，其餘110萬股作公開發售，按回撥機制，可增至550萬股。微博預期將於12月2日（美國時間）定價，12月8日上市。微博採用同股不同權架構，股本包括A類普通股和B類普通股，每股A類普通股有一票投票權，每股B類普通股有三票投票權。截至今年9月底止，微博第三季收入為6.1億美元，按年增長30%，以固定匯率計增長23%；歸屬股東淨利潤為1.82億美元，按年增長438%。截至季末，MAU（月活躍用戶）為5.7億，按年增6200萬人，DAU（日活躍用戶）為2.5億，按年淨增2300萬人。最終淨集資僅21億耀才表示將為微博預料500億元孖展額度，耀才執行董事兼行政總裁許繹彬指，由於近期市況欠佳，美股三大指數下跌；加上微博與騰訊、阿里巴巴等科企有關連，而近月內地連番收緊科網行業監管導致科網股股價下挫，故認為市場整體持觀望態度，預料微博招股首日市場反應冷淡，或難以達500億元孖展。市場早前有傳微博擬集資約10億美元（約78億港元），惟最後微博僅集資21.3億元，許繹彬認為，由於現時市況不穩，企業集資較以往困難，或因此導致集資縮水。分析料散戶興趣不大獨立股評人李聲揚認為，由於目前港股市況欠佳，加上新冠病毒新變異株Omicron引發市場憂慮，預料今日微博招股情況一般，散戶對該新股興趣或不大，但微博或仍會獲得機構投資者的支持。整體而言，他對微博招股情況持審慎樂觀態度，並認為在獲得機構投資者的支持下，市況不會太差，預料微博可完成整個招股程序。金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，由於最近新股招股氣氛冷淡，並指最近新股只有少數在首掛未有跌穿招股價，加上外圍市道影響，預料今日微博招股氣氛會受影響，散戶入場意欲冷淡。