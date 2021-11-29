華僑永亨跟隨業界 取消雙糧制度

有沒有年終雙糧，是許多打工仔關注待遇，傳統上本地銀行多會發雙糧，但現時愈來愈多本港銀行已經實行12個月薪金制度，提供雙糧的銀行買少見少。據悉華僑永亨銀行亦將加入行列，由原來一年派發13個月薪金改為一年12個月，將原本第13月薪金平均攤分在每月的月薪中。中銀香港（2388）顧問陳振英認為，派發12個月薪金已成為金融業趨勢，改用此機制可與外資銀行看齊，同時提升對金融人才的吸引力。改制與國際主流接軌據悉，華僑永亨銀行將於明年開始更改員工的薪酬機制，取消雙糧制，改為一年派發12個月薪金，將第13月薪金平均攤分於每月月薪中。華僑永亨銀行回覆本報表示，該行會不時檢討薪酬政策，以確保其市場競爭力。經內部審議，決定將員工薪酬結構與集團以及本地市場的薪酬福利接軌。員工的每月收入將增加，而全年基本收入維持不變，又指將根據新的每月收入向強制性公積金計劃供款。實制上，很多銀行已經採用12個月薪金機制，據了解，目前東亞銀行（023）、上海商業及大眾銀行等仍採用13個月薪金機制。陳振英表示，很多銀行已在十數年前開始，陸續改用12個月薪金機制。他指，13個月薪金本為華資銀行傳統，而外資銀行一直採用派發12個月薪金和花紅的制度，認為改用12個月薪金機制可與國際主流接軌。他亦指，12個月薪金機制對金融人才更具吸引力：「在12個月薪金機制下，員工的平均月薪金會較13個月機制下高，他們亦不用等待至年尾，才一次性獲得第13個月的薪金，有助降低其機會成本。」他認為長遠而言，12個月薪金機制有助吸引及挽留人才，從而提升銀行自身競爭力，而12或13個月薪金機制，對銀行的整體支出的分別亦不大。陳振英為立法會功能組別金融服務界候選人，另一位候選人為陳志輝。