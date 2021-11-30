港股失守二萬四 見逾一年收市低位 病毒憂慮稍減 杜指回升286點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35158點，升286點；納斯達克指數報15789點，升297點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.48港元，較香港收市價跌0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見456.84港元，較香港收市價跌5.56港元。
歐洲股市上周五跌幅較美股更大，周一普遍反彈。英國股市升近1%。英國電訊公司股價收漲6%。英國富時100指數收報7109.95點，升65點，升幅0.94%。德國DAX指數收報15280.86點，升23點，升幅0.16%。法國CAC指數收報6776.25點，升36點，升幅0.5%。
美國總統拜登發聲明稱，暫時不考慮美國封關。消息刺激美股中段加速反彈，杜指升幅擴大至超過三百三十點。拜登表示，只要人們繼續接種疫苗，並戴口罩，則他認為暫時而言美國不需要封關。恒指夜期續跌27點報23705點，低水162點。
油價同樣回升，紐約期油報每桶報72.7美元，升4.55美元或6.7%；倫敦布蘭特期油報升5.6%，報75.7美元，升4.1美元。
港股於期指結算日承接外圍跌勢，在亞太區股市捱沽下，低開170點後反覆走弱，最多曾跌306點，低見23774點，創10月6日以來新低。恒指最終收報23852點，跌228點，失守二萬四關兼創逾一年收市新低；國指收報8498點，跌77點；科指收報6099點，跌52點，大市成交金額1445億元。
美團再挫7%
科網股表現分化，美團（3690）急挫7.06%，收報245元，為跌市元兇。ATMX中小米（1810）及阿里巴巴（9988）支撐大市，小米走高1.26%，收報19.3元；阿里彈0.7%，收報130元。京東（9618）升1.33%，收報350.6元。另外，舜宇（2382）揚3.58%，收報237.6元，為表現最佳恒指及科指成份股。騰訊（700）則反覆下跌0.22%，收報462.4元。
小米阿里支撐市
美國疫苗股上周五受追捧，醫療股亦見向好。康希諾（6185）表示已開始針對Omicron研發疫苗，股價曾升12.72%，最終揚4.7%，收報160.5元；復星醫藥（2196）升1.65%，收報40元；開拓藥業（9939）漲2.44%，收報58.7元。
市場憧憬航運價格因疫情升溫再上漲，資金追入航運股。中遠海控（1919）急漲10.27%，收報12.88元；東方海外（316）升5.78%，收報144.5元。