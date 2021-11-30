  • 2021年11月30日 星期二
  • 24º
  • 56%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 金融

港股失守二萬四 見逾一年收市低位 病毒憂慮稍減 杜指回升286點

2021-11-30 列印
■美股經歷上周五收市瀉逾900點後，市場對變種新冠病毒憂慮稍減，杜指趁勢反彈。
Previous Next

        美股經歷上周五收市瀉逾900點後，市場對變種新冠病毒憂慮稍減，杜指趁勢反彈，早段上升136點報35035點；納指升209點報15701點；標指升44點報4639點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35158點，升286點；納斯達克指數報15789點，升297點。



　　滙控（005）美國預託證券價格曾見43.48港元，較香港收市價跌0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見456.84港元，較香港收市價跌5.56港元。

　　歐洲股市上周五跌幅較美股更大，周一普遍反彈。英國股市升近1%。英國電訊公司股價收漲6%。英國富時100指數收報7109.95點，升65點，升幅0.94%。德國DAX指數收報15280.86點，升23點，升幅0.16%。法國CAC指數收報6776.25點，升36點，升幅0.5%。

  美國總統拜登發聲明稱，暫時不考慮美國封關。消息刺激美股中段加速反彈，杜指升幅擴大至超過三百三十點。拜登表示，只要人們繼續接種疫苗，並戴口罩，則他認為暫時而言美國不需要封關。恒指夜期續跌27點報23705點，低水162點。

　　油價同樣回升，紐約期油報每桶報72.7美元，升4.55美元或6.7%；倫敦布蘭特期油報升5.6%，報75.7美元，升4.1美元。

　　港股於期指結算日承接外圍跌勢，在亞太區股市捱沽下，低開170點後反覆走弱，最多曾跌306點，低見23774點，創10月6日以來新低。恒指最終收報23852點，跌228點，失守二萬四關兼創逾一年收市新低；國指收報8498點，跌77點；科指收報6099點，跌52點，大市成交金額1445億元。

美團再挫7%

　　科網股表現分化，美團（3690）急挫7.06%，收報245元，為跌市元兇。ATMX中小米（1810）及阿里巴巴（9988）支撐大市，小米走高1.26%，收報19.3元；阿里彈0.7%，收報130元。京東（9618）升1.33%，收報350.6元。另外，舜宇（2382）揚3.58%，收報237.6元，為表現最佳恒指及科指成份股。騰訊（700）則反覆下跌0.22%，收報462.4元。

小米阿里支撐市

　　美國疫苗股上周五受追捧，醫療股亦見向好。康希諾（6185）表示已開始針對Omicron研發疫苗，股價曾升12.72%，最終揚4.7%，收報160.5元；復星醫藥（2196）升1.65%，收報40元；開拓藥業（9939）漲2.44%，收報58.7元。

　　市場憧憬航運價格因疫情升溫再上漲，資金追入航運股。中遠海控（1919）急漲10.27%，收報12.88元；東方海外（316）升5.78%，收報144.5元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd