港元偏弱曾跌至7.8

港元昨日高見7.8兌1美元，低見7.7968。市場人士表示，港元近期表現一直轉弱，主要是因為市場擔心聯儲局加快「收水」，擴闊香港與美國之間的息差。另一因素為港股表現轉弱，導致北水及外資減少投資港股，加上近期本港IPO亦不熾熱，對港元需求隨之下降。
星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，港元自上星期開始已上升至7.8位置附近，故昨日觸及7.8關口，亦非意料之外，只是延續上星期走勢。
新變種新冠病毒Omicron為全球帶來重大風險。香港已錄得三宗Omicron輸入個案，港府收緊檢疫措施，把出現Omicron個案的地區，納入高風險A組地區，當地人不得乘飛機來港，只容許已打針的港人返回...
2021-11-30
內地市場監管總局擬推出新規定，要求互聯網廣告必須能夠「一鍵關閉」，禁止「沒有關閉標誌或者需倒數計時才能關閉」、「關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位；實現單個廣告的關閉，須經兩次以上點擊」、「在瀏覽同一頁...
2021-11-30
非法移民從法國橫渡英倫海峽偷渡往英國的情況轉趨頻繁，法國周日邀請比利時、德國、荷蘭、歐盟委員會、歐盟邊境防護機構及歐洲刑警代表出席在加來舉行的緊急會議。其中歐盟邊境防護機構承諾，他們周三會派出飛機監察...
2021-11-30
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城10座高層D室，面積327方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價640萬元，議價後以628萬元沽出，呎價192...
2021-11-30
美股經歷上周五收市瀉逾900點後，市場對變種新冠病毒憂慮稍減，杜指趁勢反彈，早段上升136點報35035點；納指升209點報15701點；標指升44點報4639點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時...
2021-11-30
曼聯周一宣佈蘭歷克正式出任曼聯看守領隊，但球隊在周日英超作客車路士時，已嘗試踢其招牌戰術高位逼搶。紅魔今仗抽起不擅長壓逼的攻擊王牌C朗拿度，以速度快和活力十足的拉舒福特及查頓辛祖作第一度防線，更憑後者的入球先開紀錄，最終雖然被逼和1:1，但初步證明其高壓踢法行得通，師承蘭歷克的藍獅主帥杜曹亦指紅魔有其影子。 曼聯周一宣佈重金屬足球始祖蘭歷克，正式成為曼聯看守領隊，執教球隊至今季結束，之後會轉任球隊顧問為期兩年。蘭歷克表示：「很高興能夠加入曼聯，我會致力協助球隊於餘下球季取得成功。目前球隊陣中充滿高質素球員，我的職責是協助他們完全地發揮出潛能，將個人和團隊的能力推至最...
2021-11-30
12星座運程 –11月26日 天蠍：面對已經發生的事，不要花時間檢討，馬上作出對策。 天秤：幸運開始接近，財政鬆動，社交活躍，結交更多朋友。 處女：做事多考慮，不忽略細節，你是細心的人，定做得好...
2021-11-26
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈，2020年做人妻嫁畀細佢7年嘅哈佛大學高材生辛奇隆（Thomas），二人育有一女。眨吓眼辛千覓（Audrey Rose 「荷包蛋」）已經2歲，性格亦都更見明顯。早排超盈帶...
2021-11-30
香港路狹車多，駕車人士常為泊車而煩惱，馬路上爭泊車，司空見慣，但前晚屯門發生同類事件時，竟然搞出人命，令人震驚，反映港人壓力太大，動輒為小事而暴跳如雷，本來是一宗小事，變成大衝突，這一次有人連性命也賠上，實在不值得。 事件發生在屯門，兩部汽車為爭一個泊車位，兩名司機「先口角、後動武」，有人疑挨了重拳後倒地，經搶救後惜返魂乏術，警方將案件改作「誤殺案」，拘捕一對夫婦。據新聞報道，涉案男疑犯為一名退休警員。事件真正起因，有待警方調查。從表面看，由小爭執發展至出手打人，反映有人沉不住氣，一時之間，無法自控，小矛盾演變成暴力衝突，結果釀成悲劇。 爭泊位命案，令人聯想起十六年前的「巴...
2021-11-30
下月十二日的香港國際賽，莫雷拉除已卜定騎「耀滿瓶」出戰香港瓶，日前再落實會夥拍另一匹日本馬「滂薄無比」角逐香港盃，至於香港短途錦標與香港一哩錦標，他則按原定計畫會騎「速遞奇兵」與「達心星」上陣。另一方面，剛於周日其士盃跑第三的沈廄「勇猛神駒」，幕後擬配連達文於兩周後爭香港瓶，估計日內會有定案。 馬場浮世繪
2021-11-30