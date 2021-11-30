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港元偏弱曾跌至7.8

2021-11-30 列印
　　港元昨日偏弱，一度觸及7.8兌1美元，創自2019年12月以來近兩年低位。市場人士認為，港元偏弱主要與市場預期美國聯儲局加快縮減買債步伐和提早加息，以及昨日港股表現下跌有關，預計港元年底前會於7.785至7.81之間上落。

　　港元昨日高見7.8兌1美元，低見7.7968。市場人士表示，港元近期表現一直轉弱，主要是因為市場擔心聯儲局加快「收水」，擴闊香港與美國之間的息差。另一因素為港股表現轉弱，導致北水及外資減少投資港股，加上近期本港IPO亦不熾熱，對港元需求隨之下降。



　　星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，港元自上星期開始已上升至7.8位置附近，故昨日觸及7.8關口，亦非意料之外，只是延續上星期走勢。
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