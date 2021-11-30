五企齊招股籌83億 微博遇冷認購不足額

已於美國上市的微博首日招股，投資者的反應冷淡，綜合多家劵商數據，孖展認購只有1.26億元，以公開發售集資4.27億元計，仍未足額認購，其中富途借出6899萬元、輝立借出2000萬元、華盛借出1263萬元等。微博發售1100萬股A類普通股，每1股ADS等於1股港股，每股招股價不高於388元或49.8美元，一手（20股）入場費約7838元，將於本周四截止申請，12月8日掛牌。微博是次招股並沒有基石投資者助陣。
德商產投擬籌2.19億
信誠證券聯席董事張智威表示，近期本港新股的招股反應較弱，微博更是無人問津，建議投資者「睇定啲」觀望市況。
另外，專注於罕見病的生物醫藥公司北海康成製藥（1228）今日起開始招股，發行5625.1萬股，其中90%為國際發售，10%為香港公開發售，即約5626手，其招股價為每股12.18元，預計籌資 6.85億元，每手1000股，一手入場費約12303元，將於本周五截止招股，預期12月10日開始在聯交所買賣，聯席保薦人為摩根士丹利及富瑞金融。北海康成製藥引入舊股東藥明生物（2269）、RA Capital等7名基石投資者，投資總額達6000萬美元。
此外，物管公司德商產投服務亦今日開始招股，發行1.5億股，其中一成為香港公開發售，集資最多2.19億元，招股價介乎1.1元至1.46元，，一手2000股，入場費為2949.4元，將於12月7日截止招股，12月17日掛牌，申萬宏源融資為獨家保薦人。