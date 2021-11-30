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美團績後遭唱淡 股價急挫7.1%

2021-11-30 列印
　　美團點評（3690）第三季業績遜預期，遭部分大行下調目標價，綜合認為短期內仍受制宏觀經濟、新冠疫情及高基數效應，惟長期行業領導地位不變，利潤增長潛力未受損。美團昨日應聲急跌，收插7.06%，報245元，單股拖低恒指155點。

　　美團上周五公布第三季業績，季度虧損99.94億元人民幣，較綜合多家券商預測的中位數虧損96.34億元人民幣為差。經歷周末消化後，美團昨日股價仍大幅走低，午後跌幅曾擴大至8.8%，見240.4元，隨後小幅回升，收市仍跌7.06%，為表現最差藍籌股。



　　多家大行績後發表對美團展望，當中花旗、野村、瑞信、中銀國際等調低目標價。

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