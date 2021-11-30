  • 2021年11月30日 星期二
  • 24º
  • 56%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 金融

醫渡：擴展速度符預期

2021-11-30 列印
　　醫渡科技（2158）早前公布中期業績，集團執行董事、總裁兼首席財務官楊晶表示，在報告期內由於收入結構改變，大數據平台跟解決方案業務收入佔比持續下降，但預期將保持穩健增長，又指擴展業務速度符合集團戰略規劃和發展預期。她稱，集團將持續加大這方面投入和產出，每年保持擴展5至10家知名研究型醫院，以及持續增加5至10家監管機構和區域平台建設。

　　集團早前公布今年9月底止六個月中期業績，收入錄得5.02億元（人民幣，下同），按年增加62.3%；毛利1.44億元，按年增長64.4%；虧損由上年同期11.93億元，收窄至4.41億元，每股虧損47分，不派中期息。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd