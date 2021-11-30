周焯華等11人被捕 濠賭股受累捱沽

人稱「洗米華」、澳門博彩貴賓廳龍頭中介人的太陽城集團（1383）主席周焯華，因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭到溫州市人民檢察院批准逮捕後，繼而被澳門司警拘捕。受有關負面消息拖累，引發一眾濠賭股捱沽，太陽城集團及系內的凱升控股（102）昨日開市前宣佈短暫停牌，同系的太陽娛樂（8082）曾急插逾六成。上周五（26日）浙江省溫州市公安局發佈案情通報指，周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕，而澳門司警日前拘捕周焯華等11名涉案人士，帶回警局調查。銀娛金沙齊挫逾5%周焯華被捕一事，引發濠賭股集體受壓，當中銀河娛樂（027）昨日跌5.4%；新濠國際（200）跌7.5%；澳博控股（880）挫6.7%；永利澳門（1128）插7.8%；金沙中國（1928）跌5.3%；美高梅（2282）大跌10.1%。摩根大通以「再見，中介人」為題發表報告，對今次的指控涉及太陽城集團澳門的運作感到驚訝，由於澳門正在處理賭牌續約事宜，故時機上令人對中介系統持續運作感到憂慮。根據2019年數據顯示，太陽城集團於澳門中介市場佔有率約四至五成，相當於澳門博彩收益約一成半，因此摩通估計未來數周貴賓廳收入或急跌30%至50%。太陽城集團及凱升控股昨日均於開市前宣佈短暫停牌，以待發出有關周焯華新聞報道且內容構成公司內幕消息之公告，兩家公司停牌前分別報0.255元及0.485元。至於另一系內的公司太陽娛樂（8082）昨日開市後急挫近62%，破底低見0.059元，其後收報0.107元，跌幅收窄至31%。另外太陽娛樂集團日前公佈，董事會注意到，有關內地溫州市公安局對股東周焯華進行調查的新聞報道，強調有關報道屬周焯華個人事務，事件並無對集團財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。周焯華於香港分別持有太陽城集團、太陽娛樂及凱升控股等三家上市公司。