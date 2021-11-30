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今年全球大型新股破發者眾

2021-11-30 列印
　　儘管環球股市暢旺，外媒引述Dealogic數據顯示，今年在倫敦、香港、印度及紐約掛牌、集資逾10億美元（約78億港元）的43隻大型新股中，已有49%跌穿招股價。反觀2019年及2020年情況，大型新股在上市一年內跌破發行價的比率分別是33%及27%，較今年低。

  年內，上市後潛水的大型新股包括有：外賣應用程式戶戶送、替代食品製造商Oatly、印度版「支付寶」Paytm等。報道指，大型新股的疲弱表現，引發市場對公司估值的質疑。



  當中，Paytm集資25億美元，該股上市後連續2個交易日累跌逾40%。戶戶送在倫交所籌15億英鎊，亦在首掛日跳水26%。

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