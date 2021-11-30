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轉讓項目債息展期 花樣年紓償債壓力

2021-11-30 列印
　　內房花樣年（1777）着手紓財困，償債壓力稍有緩解。花樣年被爆已轉讓其於北京的兩個房產開發項目相關股權「回血」；同時，該公司昨日在上交所發佈通告稱，「19花樣02」的境內債息展期議案已獲通過。另外，花樣年與旗下物管子公司彩生活（1778）昨日開市前雙雙公佈自11月29日上午起停牌，以待公佈內幕消息。

  有內媒援引工商資料顯示，花樣年旗下子公司已轉讓位於北京市密雲區的國祥府、國祥雲著兩個項目各22.5%的股權，轉讓完成後，花樣年將完全退出相關項目。 境內票據方面，繼上周有兩筆境內債息獲得展期後，「19花樣02」亦獲延期兌付。



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