中環IFC外望——綠色金融協會倡夥大灣區發展低碳

為達至「淨零排放」，各國現正致力發展綠色金融，香港綠色金融協會主席及會長馬駿認為，香港可在發展綠色低碳方面與大灣區合作，加上本港自由經濟體系以及與中國市場聯繫，均有助本港成為亞洲地區綠色及可持續金融中心。馬駿表示，香港可進一步在發展綠色低碳方面與大灣區合作，包括探索大灣區碳市場、綠色建築規範和綠色金融產品互認、成立合資綠色科技基金、進行中國綠色資產數碼化等。馬駿表示，中國對綠色金融需求龐大，為香港綠色金融服務帶來機遇。他指中國訂立碳中和目標後，意味未來30年的綠色金融投資需求為487萬億元人民幣，即每年約16萬億元，為綠色金融服務帶來巨大機遇。在中國今年前10個月綠色貸款實際增長達25%，綠色債券發行量按年增長140%。他指，香港的自由經濟體系及金融中心地位為優勢之一。香港綠色金融協會副會長兼秘書長黃超妮表示，本港目前缺乏綠色金融人才，她認為要解決人才荒，一是引進人才，另一種方法是在當地培養人才。滙豐推商業扣帳Mastercard滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，今年以來每月平均有過千中小企開戶，至今新增中小企客戶數目累計過萬，按年錄得雙位數增長。她指有此增速部份因為去年基數低的緣故，預期未來增速可以持續，其中通關將是一大重要因素。王海珍指出，有一半新開戶的中小企成立不足一年，對數碼服務需求尤大。該行整體的中小企客戶中，已有85%採用數碼渠道服務；客戶使用滙豐手機App「Business Express」的用量亦迅速增長，首三季登入次數按年大增70%。今年該行已向中小企共推出約50項數碼新功能或服務。滙豐不斷為中小企客戶提供簡單易用的服務，現率先推出全新商業扣帳卡「滙豐商業扣帳Mastercard」，支援本港初創及中小企管理多達12種貨幣的業務支出。該扣帳卡不設年費及外幣交易手續費，且合資格交易可享無上限0.5%即時現金回贈。滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠稱，商業扣帳卡可與現時的商業信用卡（商務卡）互補，扣帳卡的好處在於與戶口掛鈎，方便客戶可預先兌換外幣作交易之用，且享有一個較優惠的兌換價；信用卡則有信貸功能，讓中小企可更靈活運用資金。高瞻