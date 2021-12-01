憂儲局提前縮表 避險情緒升溫 變種病毒肆虐 杜指挫589點

聯儲局主席鮑威爾稱，考慮提前幾個月結束縮減買債計劃，市場憂慮將加快加息步伐，加上變種病毒Omicron疫情肆虐，逼令各國政府採取更嚴厲防疫措施，打擊環球經濟復甦，避險情緒再度推升，美股杜指早段曾挫逾500點，見34537點；標指跌65點，報4590點；納指則跌221點，報15560點。美國聯儲局主席鮑威爾稱，儲局將於十二月會議上討論加快縮減買債，可以比上月較早前宣佈的每月削减買債一百五十億美元的計劃步伐更快；又指通脹風險增加，建議取消通脹「暫時性」這個詞語。他的強硬言論觸發美股杜指跌幅擴大，曾跌超過六百點。鮑威爾說：「目前而言，美國經濟非常強勁，通脹壓力升高。因此在我看來，考慮提前也許幾個月完成縮減買債計劃，是合適的。」他透過國會證詞表示，Omicron為聯儲局維持物價穩定與充份就業的目標帶來風險，但並未談及具體政策行動，也未暗示是否改變縮減買債步伐。鮑威爾稍後將與美國財長耶倫一同出席參議院作證，市場將關注兩人是否釋出任何有關Omicron影響通脹和加息前景的線索。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34546點，跌589點；標普500指數報4578點，跌76點；納斯達克指數報15546點，跌236點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.19港元，較香港收市價升0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見453.85港元，較香港收市價跌5.55港元。全球至少19個國家或地區出現Omicron個案，歐洲多國失守，西班牙、奧地利及瑞典出現當地首宗感染Omicron個案，患者都是由南非入境，部份人出現病徵。美國疫苗製造商Moderna行政總裁Stephane Bancel接受《金融時報》專訪時警告，對比早前流行的病毒，現有疫苗在對抗Omicron的有效性將會出現大幅下跌。三家疫苗製造商都表示正研究應對Omicron的疫苗，輝瑞已開始啟動研發工作，料最快在100日內可研出新疫苗，同時會就是否有需要再接種多一針疫苗進行評估；Moderna亦指，最快明年初可推出針對Omicron調整的配方疫苗；強生則指，正密切監察Omicron，並已開始收集有關數據進行評估，展開新疫苗研發工作。疫苗股個別發展，Moderna與BioNTech早段齊跌逾7%，強生曾跌逾1%，Novavax及輝瑞則曾升逾2%。歐洲股市周二普遍收低。旅遊和休閒類股領跌，下挫約2.5%。英國富時100指數收報7059.45點，跌50點。德國DAX指數收報15100.13點，跌180點。法國 CAC指數收報6721.16點，跌55點。中概電動車股向好 小鵬升逾5%航空股及郵輪股普遍向下，杜指成份股波音跌逾1%；美國航空及捷藍航空齊跌逾2%；嘉年華郵輪及挪威郵輪則跌逾3%。科技股方面，Tesla曾升近3%，帶動中概電動車股亦顯著向好，小鵬汽車曾升逾5%；理想汽車升逾4%；蔚來汽車則升逾2%。另一方面，蘋果及Netflix亦升逾1%。港股曾跌676點 恐下試22000港股方面，恒指昨日一度再跌676點，至23175點，創14個月低位，收市跌幅收窄至376點，報23475點，成交金額急增至2238億元。恒指三日累跌1265點，11月計則累跌1902點。分析指，大市雖受不明朗因素籠罩，但Omicron尚未大規模爆發，市場毋須過份悲觀，後續應留意恒指能否企穩23000點關口，若不幸失守本月或下試22000點。