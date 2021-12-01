  • 2021年12月1日 星期三
  • 18º
  • 38%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 金融

內地製造業PMI重回擴張

2021-12-01 列印
　　國家統計局昨日公佈11月採購經理指數（PMI）的運行情況，中國上月製造業PMI為50.1，按月回升0.9個百分點，重返擴張區間，返回榮枯線以上。

　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，近期出台的系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月電力供應緊張情況有所緩解，部份原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水平改善。



　　從企業規模看，大型企業PMI與10月持平，保持在榮枯線上；中型企業PMI為51.2，結束連續兩個月的收縮走勢，升至榮枯線上，其中生產指數及新定單指數均位於擴張區間；小型企業PMI為48.5，雖有微升，但仍低於榮枯線。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd