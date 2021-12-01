六新股開招首日未足額 凱萊英4.14萬入場破紀錄

六隻新股昨日同日開招，惟投資者反應冷淡，綜合多家證券商數據，六隻新股孖展均未足額，其中醫療新股凱萊英醫藥（6821）榮登「最貴新股入場費」寶座，一手入場費高達41413元，成功擠走原居首位、在今年六月上市，一手入場費約34949元的時代天使（6699）。港股市況低迷，令投資者對新股市場興趣大減，綜合多家本地券商資料，六隻昨日開始招股的新股，孖展認購均不足額，其中上海康耐特光學科技（2276）表現較佳，孖展認購額約5867萬元，佔香港公閞發售集資額79%，表現最差為物管股德商產投服務（2270），孖展認購額245萬元，僅佔公開發售集資額11%。另外，微博（9898）次日招股孖展仍未足額，暫錄1.83億元孖展額，其公閞發售集資額為4.27億元。微博次日孖展1.83億已於深交所上市的凱萊英醫藥昨日低調招股，一手入場費高達41413元，成功取代在今年六月上市的時代天使，位列「最貴新股入場費」榜首。凱萊英發行1841.54萬股H股，集資最多75.5億元，招股價介乎350至410元，每手100股，將於本周五截止招股，12月10日掛牌，高盛及中信證券為聯席保薦人。凱萊英為外包藥物開發及生產解決方案及服務的供應商，自2016年11月起於深交所上市，昨日收報513.13元人民幣，跌2.25%，年初至今累計升幅達72.6%。該公司為近期罕見有盈利的醫療股，根據招股章程，上半年收入按年增加39.7%，至17.6億元人民幣；盈利升36.6%，至近4.3億元人民幣。內地連鎖中醫診所固生堂（2273）昨日舉行發佈會，公佈發售2787.8萬股，集資最多8.1億元，招股價介乎25.8至29元，一手（100股）入場費2929.23元，並引入睿遠基金、博裕資本等4名基石投資者，共認購約3.26億元股份，將於本周五截止招股，預期12月10日掛牌，美銀及海通國際為聯席保薦人。