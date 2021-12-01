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港銀上月存款額按月升0.2%

2021-12-01 列印
　　金管局公佈，10月本港銀行的存款總額按月上升0.2%，其中港元存款沒明顯變動，外幣存款升0.4%，人民幣存款則下跌2.5%，至8349億元人民幣，首10月計存款總額及港元存款分別上升3.6%及2.3%。

　　10月份貸款與墊款總額按月下跌0.3%，其中在香港使用的貸款及在境外使用的貸款分別下跌0.2%及0.6%。首10個月貸款與墊款總額則升4.7%。至於該月的港元貨幣供應量M2及M3按月均微升0.1%，按年則分別下跌10.1%及10.0%。金管局又公佈，10月份新申請按揭貸款個案按月減少14.9%，至11,340宗。10月份新批出的按揭貸款額按月減少7.4%，至490億元。



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