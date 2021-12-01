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首三季內地客新保單保費減93%

2021-12-01 列印
　　中港未通關繼續打擊本港保險業的內地客生意。據保監局最新公佈的數字顯示，今年首3季來自內地訪客的新造保單保費按年大減92.7%，至4.75億元；惟單計第三季，內地訪客的新造保單保費為2.59億元，按年只減2.6%，按季更升1.29倍。此外，投資相連保險繼續大賣，首三季新造保單保費按年大升1.8倍，至219億元。

　　首3季本港保險業來自內地訪客的新造保單保費佔整體個人業務總額0.4%，較首兩季多增0.1個百分點。至於首3季內地訪客的新造保單數目為2979份，按年大跌89.3%。期內內地客新造保單約96%是以非整付方式支付，即非一筆過支付；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、31% 和21%。



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