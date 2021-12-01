大快活中期少賺19% 核心業務扭虧為盈

本地餐飲市道逐漸回暖，大快活（052）截至9月底止上半財年少賺19.2%，至5249萬元；中期息派25仙，按年跌近17%；惟撇除政府資助及設備等減值虧損，核心業務已扭虧為盈。集團期內收入按年增加16.4%，至近15億元；毛利率按年下跌2.8個百分點，至10.5%。若撇除政府補助390萬元，以及其他物業、機器和設備及使用權資產的減值虧損630萬元，溢利為5490萬元，去年同期則為虧損3030萬元。派息減17%至25仙當中本港分部收入按年增15.5%，至14.3億元；內地分部收入則增加44.5%，至7001萬元；期內總銷售額和顧客流量均較去年同期大幅上升，並已恢復到疫情前水平。羅開揚表示，受到物流等各因素影響食物成本，食材方面開始有壓力，會視乎市場承受能力而加價，未來整體加幅最多為1%。他又稱，現時已有九成員工接種疫苗，但認為旗下餐廳暫時未有需要轉為C類食肆（即每枱最多6人及堂食至午夜12時），始終快餐店用膳人數較少，目前會維持B類食肆（即每枱最多4人及堂食至晚上10時）。擬加價最多1%集團執行董事兼行政總裁羅輝承指出，外賣生意於疫情期間有雙位數增長，現時外賣生意佔比約40%，相信於疫情下有關需求已成為新常態，預計未來將會持續，料下半財年外賣佔比仍有增長的空間。期內集團新增3家大快活分店，包括2家香港和1家中國內地分店。羅輝承指出，集團計劃在2022年初前，在香港開設4至5家新店；今個財年內亦計劃在中國內地陸續開設6至7家新店。他續指，以往開設較多2000至3000方呎的店舖，現時會考慮開始更多面積較小的店舖，以應付外賣需求，目前人均消費約為38.5元。