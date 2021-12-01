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旺旺盈利增7% 半年收入創新高

2021-12-01 列印
　　中國旺旺（151）昨日公佈截至9月底止中期業績，期內收益按年升10.5%，至113.82億元（人民幣，下同），創下上市以來上半年度收益新高。毛利率為46.8%，按年跌1.4個百分點；純利按年升7.1%，至20.9億元；每股基本盈利為17.32分，中期息每股派0.83美仙（約6.47港仙），按年增派28%。

　　按業務劃分，集團乳品及飲料類收益按年增長23.5%，至65.62億元，當中佔乳品及飲料類收益90%以上的「旺仔牛奶」收益增長23.9%，飲料類產品亦按年增長16.4%。



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