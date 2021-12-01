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遠展對購入啟德項目感高興

2021-12-01 列印
　　遠東發展（035）日前夥新世界（017）接手啟德4B區4號住宅項目，作價79.48億元，遠展董事總經理孔祥達表示，該項目已完成部份地基工程，節省建築費用及時間，實際呎價成本應更低，對遠低於市價獲得項目感到高興，亦對啟德發展前景非常樂觀。

　　遠展與新世界合組的財團，以79.48億元向佳兆業（1638）及商人陳壯榮收購的啟德項目，以可發展樓面約57.5萬方呎計算，平均呎價13830元，孔祥達昨日指出，有關交易應同時考慮已經動工的建築費用，因此實際買地成本其實更低。



　　他拒絕透露作價中買地及工程費用比例，但指最重要是節省工程時間，加上項目海景成份多，對於能以遠低於鄰近地皮成交價取得項目感到高興，料於2024至2025年落成。

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