中環IFC外望——WeLab Bank推定存優惠 年息達1.5%

臨近年尾，銀行高息搶存款。本港虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）旗下定期存款產品GoSave推出定存優惠，今日至周五期間，客戶參加GoSave一個月定期存款，年利率可高達1.5%，並又指參加人數愈多，年利率愈高，存款額亦不設上限，所有WeLab Bank新舊客戶均可參加。市場人士認為，雖然虛銀帶頭高息吸存款，但現時貸款需求未有提升，投資者在跌市傾向把資金放於定期存款，料傳統銀行不會跟風，因對傳統銀行而言0.7%已相當進取。WeLab Bank表示，參加的存款額最低為10元，在GoSave開始後，存款客戶有兩次提前取款機會，亦沒有任何收費。有傳統銀行提供定期存款優惠，但較WeLab Bank低，例如據富邦銀行周一公佈，存款額等值100萬元及以下的一年港元定期存款，可享高達0.85%年利率。有市場人士認為，虛擬銀行推出較高的定存優惠，相信主要目的為吸納新客戶，並相信傳統銀行不會跟隨：「對傳統銀行而言，0.7%的年利率已算較為進取，提供1.5%年利率的可能性很小。」陳茂波：港有力成綠色金融中心推動綠色共融經濟，是未來可持續發展的重要一環。財政司司長陳茂波昨出席「香港綠色金融協會論壇」時表示，香港擁有廣泛的專業知識，使其成為亞洲區內的綠色金融中心，及綠色企業和項目的主要融資中心。政府會繼續與金融監管機構及業界合作，在港推廣綠色和可持續金融。陳茂波又稱，香港作為國際金融中心，擁有龐大而多元化的金融市場，包括頂尖的監管框架，並匯集領先的金融和專業機構、綠色評估和認證機構以及國際投資者。香港有能力及條件應付全球需要，可在應對氣候變化方面擔當重要角色。港交所（388）市場科董事總經理、綠色及可持續發展金融主管許淑嫺透露，交易所將與廣州期貨交易所有更多綠色金融的合作發展，例如推出碳期權產品。她又提及，香港擅長風險管理、擁有運作良好的交易所，可考慮推出「碳聯通」，捉住新資產類別的發展機會。同時，香港亦可不斷將企業、投資者引入中國ETF（交易所交易基金）市場。高瞻