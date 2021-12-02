Omicron全球擴散 杜指僅升9點 加州「失守」 美股急升驟回

美國媒體報道，美國疾病控制及預防中心確認加州發現全國首宗Omicron變種新冠病例。消息傳出後，早段大幅上升的美股一度由升轉跌。
美企業新增職位勝預期
經濟數據方面，美國人力資源服務機構ADP公佈，美國11月私人企業新增職位53萬4千個，市場預期為增加52萬5千個，即是高於市場預期，前值為增加57萬1千個。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34493點，升9點；標普500指數報4580點，升13點；納斯達克指數報15503點，跌33點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.69港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見466.22港元，較香港收市價跌2.58港元。
在美股帶動之下，港股夜期向好，中段升85點，至23677點，較恒指收市高水18點。
歐洲股市全面向好，受到投資者趁低買盤帶動，周三反彈高收。英國富時100指數收報7168.68點，升109點，升幅1.55%。德國DAX指數收報15472.67點，升372點，升幅2.47%。法國CAC指數收報6881.87點，升160點，升幅2.39%。油價亦上升，紐約期油昨晚曾升逾3%，至每桶68.3美元。
港股在過去3日累挫1264點，故昨日12月首個交易日未有隨美股下跌。恒指高開120點後，受11月製造業PMI較預期差，令市場憧憬人行或降準，刺激港股曾彈389點，至23864，但下午升幅收窄，恒指收市升183點，報23658，大市成交金額1394億元。分析認為，現時港股買盤意欲低，人心虛怯，後市走勢仍將反覆。
經濟數據差，令在市場憧憬中央或會出手谷經濟，人行或最快12月降準，加上鮑威爾突轉鷹，認為現在是時候放棄「暫時性」通脹的講法，同時要考慮加快縮減買債計劃，令加息預期升溫，推動中港金融股有好表現。
恒指收報23658，升183點；國指升57點，收報8426；科指升30點，收報6058。藍籌股中，內銀股偏強，招行（3968）揚1.99%收造61.5元；工行（1398）走高1.46%收報4.18元；建行（939）升0.98%收報5.13元；中行（3988）亦升0.37%收報2.72元。
大型科網股回穩
大型科網股回穩，美團（3690）彈2.77%，收244.6元；騰訊（700）揚2.05%，收468.8元；小米（1810）升1.45%，收19.56元；惟阿里巴巴（9988）於ATMX中斯人獨憔悴，收跌1.26%報125.7元。