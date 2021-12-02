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人民幣升值預期增 渣打：下季見6.3

2021-12-02 列印
　　人民幣昨日偏強，在岸價昨日高見6.3602，創半年新高，收報6.3705兌1美元，較上個交易日收市價下跌4點子。有市場人士認為，中國經濟企穩，令人民幣近期亦偏向穩定，預計人民幣於6.35至6.41之間浮動。

  渣打昨日發表報告，把明年首季末美元兌人民幣匯率預測調整至6.3，第二季末為6.35，明年年底人民幣匯率預測將維持在6.5。



　　在岸人民幣昨創半年新高，人民幣中間價則收報6.3693，按日上漲101點子。獨立金融分析師葉澤恆表示，儘管目前中國面臨房企問題，但經濟仍保持穩定，在美元於上月下旬走強期間亦能保持升勢。他預計中國明年經濟或好轉，以及人行有機會在今月或下月降準，料人民幣在6.35至6.41間上落。
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