雲音樂暗盤「潛水」　微博遇冷孖展2.7億

港股大市踏入12月即反彈，惟未能為新股沖喜，網易（9999）旗下網易雲音樂（9899）公開發售部份超購近8倍，抽8手才穩中一手，惟暗盤「潛水」，以耀才暗盤計，一手50股蝕190元。8隻新股齊招股，只有中國連鎖植髮醫療機構雍禾醫療集團（2279）率先跑出，公開發售部份孖展超購32倍，亦是唯一一隻已獲錄得足額認購的新股。網易雲音樂昨日公佈分配結果，以招股價中位數每股205元定價，預計集資淨額約31.24億元，香港公開發售接獲近2.6萬份申請，超額認購7.92倍，一手中籤率20%，抽8手穩中一手，而國際發售僅超購0.7倍，另有一名「頂頭槌飛」認購16000手。新股難逃「破底」厄運，在耀才、輝立及富途暗盤場中，網易雲音樂分別收報201.2元、200.4元及200元，一手50股虧損190元、230及250元。雍禾醫療唯一足額認購該股僅在耀才暗盤中，一度升穿定價，高見207元，另在輝立暗盤中，低見195.3元，若以該位沽出，一手蝕485元。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，網易雲音樂的暗盤表現一般，成交量疏落，惟今日首掛有機會升穿上市價，又認為中籤者可以在屆時沽出套利。8隻新股昨日同場招股，首日招股的雍禾醫療成為大熱，統計多家劵商資料，孖展認購額49.49億元，以公開發售集資1.49億元計，超購近32.2倍，「跑贏」其餘在周一及周二展開招股的新股，亦是唯一一隻已獲孖展足額認購的新股。而今日截止招股的微博（9898）招股反應續冷淡，據多家本地證劵商的數據，錄得2.69億元孖展額，其公開發售籌資額為4.27億元。郭家安指出，雍禾醫療的招股反應相對較好，主要是現時市場上較少類似概念的股份，所以受投資者追捧，加上其在內地的市佔率及知明度高。新股市場雖然仍偏淡，但繼續有公司來港上市，東軟醫療系統向港交所（388）提交上市申請。