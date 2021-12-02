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中銀人壽新做標準保費 大跌43%

2021-12-02 列印
　　中銀人壽宣佈，今年首三季業務表現平穩，截至今年9月底止，新造標準保費為83.2億元，較去年同期的89.96億元，減少7.5%；粗略計算，單計第3季，其新造標準保費為20.34億元，按年大跌42.8%，按季亦跌12.3%。以新造標準保費計，中銀人壽以13.39%的市佔率續踞本港人壽保險市場第三位。

　　中銀人壽今年首三季的人民幣產品的市佔率約八成，人民幣產品新做標準保費較去年增長16%。至於首三季網上人壽保險的新做標準保費錄得9.52億元，受惠於多元化的數碼渠道。



　　上半年，中銀人壽網上人壽保險的新做標準保費為7.64億元，按年增長28%。

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