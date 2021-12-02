中銀人壽新做標準保費 大跌43%

剛周日莫雷拉得三冠兩亞，而潘頓則取兩冠四亞，二人在騎師王同樣得四十八分，但前者因頭馬較多而封王。論當天二人在陣中的演出，基本上潘頓一如近期般非常穩定，反而莫雷拉策騎「勁搏」的一場又惹來不少非議。 在這場一班賽事中，「勁搏」被捧成二點二倍的大熱門，可見備受注目，然而一匹本可穩勝的馬，卻因為鞍上人取位失誤，遇到困阻而飲恨。 當看到「勁搏」受阻後在一個看似連一位也不保的情況下，竟然可以只在鞍上人手足推送下追回來得亞，便知道馬兒其時是充滿能量，連旁觀者看馬兒走勢也可知的事，鞍上人莫雷拉應比任何人更清楚，然而他卻選擇欲節省腳程的方式取位，此舉是否明智，大家不妨看看同日他如何策騎「醉眼...

2021-12-02