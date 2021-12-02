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內地製造業再收縮 財新PMI跌穿50

2021-12-02 列印
　　11月內地生產雖回暖但需求仍疲弱。財新昨日發佈的中國11月份製造業採購經理指數（PMI）為49.9，重回收縮區間，較前月下降0.7個百分點，遜於市場預期；為繼8月之後再次位於榮枯線下。該數據與國統局上月底公布的製造業PMI位於榮枯線上的結論相悖。

        財新智庫高級經濟學家王喆稱，11月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加及通脹壓力緩解較為顯著。10月下旬至11月中上旬，多省市出現散發新冠疫情壓制了需求側；電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢固；大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。





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