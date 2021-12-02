花樣年遭興訟追債 信託到期內房急售產

上月初百大集團曾發佈通告表示，於今年6月18日出資1億元，向花樣年旗下地產項目發放借款，該筆借款由花樣年提供擔保。由通告可知，百大集團曾於隨後的6月21日及9月18日，分別收到逾8.9萬元及近265萬元款項，截至目前花樣年及旗下項目子公司仍有逾97%借款尚未償還。
根據雙方協議約定，該項目的投資期限不超過4個月，且若花樣年方面逾期清償債務本金或利息逾10日，則百大集團方面有權處置相關項目的股權。截至11月5日，花樣年方面尚未履行按期償還債務本息義務。
傳奧園蝕讓葵涌工廈
另一方面，據外媒報道指，內地開發商在本月面臨120億美元信託產品到期，一眾內房正通過繼續抵押旗下資產或加快物業處置等方式套現還債。
有內媒引述一位接近中國奧園（3883）知情人士報道稱，為回籠資金，中國奧園境外物業都有可能被處置。針對日前外媒報道「中國奧園計劃出售香港葵涌一棟活化工廈」一事，該知情人士表示，奧園正與買家洽談，目前還沒有可發佈的具體消息。在11月中旬，奧園已出售香港西半山羅便臣道的系列物業，收回9億港元資金。
財經智庫REDD引述兩位知情人士稱，內房禹洲集團（1628）已於11月末將深圳總部大樓質押，獲得11億元人民幣銀行貸款。
受相關消息拖累，內房昨日普遍插水。中國恒大（3333）插3.93%，收報2.2元；中國奧園跌5.5%，收報2.06元；禹洲集團降7.79%，收報0.71元；融創中國（1918）瀉10.54%，收報12.56元。