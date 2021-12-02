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完美醫療料未來三年收成期

2021-12-02 列印
　　完美醫療（1830）昨公佈，於今年9月及11月分別於中環、尖沙咀及沙田，開設粵港澳大灣區內的「醫療美容+醫療健康」服務中心，該等服務中心由其開業日起首30個營業日的銷售合同表現為1418.6萬元。該公司主席、行政總裁兼執董歐陽江昨日表示，相信未來三年為公司的收成期，並不排除考慮在A股上市。

　　中港兩地或即將恢復通關，其首席財務總監蘇顯龍指出，國內民眾對醫美需求上升，預計下半財年的表現會維持上半財年走勢，若疫情持續穩定，以及恢復全面通關，下半財年業績增長會更強勁。



        歐陽江透露，未來三個財年，將會維持每年開設10至15間店舖。

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