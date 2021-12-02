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理財通南向投資者 逾八成偏好基金

2021-12-02 列印
　　滙豐最新發佈的調查顯示，逾8成「跨境理財通」南向投資者偏好基金，並有7成人對勁低息的港元存款都感興趣。至於北向投資者，則有74%人喜歡選擇權益類理財產品作投資工具。同時，不少南北向投資者均望有7%至9%回報。

        有意參與理財通的南向投資者，當中83%表示有興趣投資基金，其次是港幣存款（70%）、債券（57%）和其他外幣存款（25%）。最受北向投資者歡迎的則是權益類理財產品，有74%人作此選擇，其次58%人選擇投資固定收益類理財產品。



        滙豐是次網上調查，共訪問了2300名居於大灣區內，並擁有當地貨幣100萬元以上流動資產的潛在理財通投資者的投資興趣。

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