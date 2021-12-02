中環IFC外望——大家樂推純素煲仔飯開拓客源

繼今年7月推出「招牌焗素豬扒飯」後，大家樂（341）近期又有新搞作，就係夥拍OmniFoods推出純素「OmniPork新豬肉肉餅煲仔飯」。大家樂行政總裁（香港）梁可婷（Piony，圖右）就話，純素煲仔飯研發期約九個月，有關產品推出一星期後，反應理想，未來會研發更多旗下王牌產品的「素食版本」，以照顧素食的顧客需要。近年素食文化盛行，愈來愈多餐廳加入素食的元素，Piony話，除可開拓客源外，公司亦希望積極推動可持續發展，雖然純素煲仔飯較「一般」煲仔飯的成本高出雙位數的百分比，但公司不會將成本完全轉嫁予顧客，定價僅高出2至3元。Piony又話，OmniPork的味道及品質等均較有保證，所以今次促成雙方合作，未來或會再合作研究推新產品。大家樂的純素煲仔飯於全線分店有售，但就僅屬冬季期間限定產品，所以想試嘅朋友就要趁早。OneDegree新危疾保 不限索償次數虛擬保險公司OneDegree Hong Kong宣佈，推出危疾保險產品「無限護身保」。OneDegree聯合創辦人郭彥麟表示，「無限護身保」分為關鍵計劃、強化計劃及無限計劃，以18歲非吸煙男性購買年度保額十萬元的關鍵計劃為例，年費可低至33元，他指有別於一般產品只針對部份疾病或設有賠償上限，「無限護身保」的保單生效期間不限總索償次數，唯每種危疾只能索償最多一次，並只適用於無限計劃，而作出首次危疾索償後，每次就新的危疾種類索償將有一年等候期。「無限護身保」保障最多62種嚴重疾病，包括七大常見危疾例如癌症、冠狀動脈手術、心臟病、中風等，亦涵蓋三種早期危疾。產品亦不設生存期，OneDegree Hong Kong精算主管成帆表示，市面上大部份危疾產品設有生存期，即投保人如在確診危疾後短時間內身故，將不會獲得賠償，「無限護身保」則沒有設立這限制。OneDegree Hong Kong行政總裁李俠恩表示，截至今年11月，OneDegree Hong Kong每月平均銷售增長逾30%，累積付費用戶數目已超越10萬。高瞻