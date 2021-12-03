勞工數據勝預期 市場消化病毒消息 美股强勁反彈 杜指升674點

雖然Omicron變種病毒繼續擴散，但市場已開始消化這項壞消息，加上勞工市場數據優於預期，美股三大指數連續兩個交易日重挫後，周四早段有低吸盤入市顯著反彈。其中杜指曾升581點，至34603點或1.71%。至於標普指數，曾見4568點，升55點或1.22%。納斯達克指數早段曾升146點或0.96%，至15400點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34696點，升674點；納斯達克指數報15392點，升138點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.80港元，較香港收市價升0.80港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見461.35港元，較香港收市價跌12.25港元。首申失業救濟人數少於預期美國勞工部公佈，截至本月27日止的一周，首次申請失業救濟人數達22.2萬人，按周增加2.8萬人，預期為24萬人，換言之少於市場預期。至於前值則修訂為19.4萬人。截至11月20日的一周，美國續領失業救濟人數195.6萬人，按周減少10.7萬人。美國發現第二宗Omicron新冠變種病毒確診病例，患者是一名居於明尼蘇達州的男子。他上月到過紐約巿一場動漫展，返回明尼蘇達州後出現輕微病徵。消息傳出後美股維持升勢，未有像前一交易日般現劇烈回吐。白宮官員表示，總統拜登即將宣佈最新的防疫措施，包括收緊入境檢測規範、擴大檢測範圍並延長交通運輸工具的強制口罩令。歐洲股市3大主要股市周四全線回吐。英國富時100指數收報7129.21點，跌39點。德國DAX指數收報15263.11點，跌209點。法國CAC指數收報6795.75點，跌86點。此外，德國也加入收緊防疫措施的行列，宣佈對未接種疫苗的人士實施全國性封鎖令，除了藥房和超市等必要場所外，一律不得進出其他場所。油價持續下跌，昨晚曾跌2.7%，至每桶63.8點美元。美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，通過重啟排除程序降低特朗普時代對中國進口商品徵收的關稅，可能有助於緩解部分通脹壓力，但不會改變大局。耶倫在路透舉辦的Reuters Next會議上指出，特朗普政府實施的一些關稅在沒有任何理據的情況下造成了問題。