七企招股六遇冷 雍禾鶴立雞群

七隻新股昨日齊招股，惟招股反應懸殊，綜合多家劵商數據，雍禾醫療集團續跑出，孖展認購額達91.81億元，以公開發售集資1.49億元計，超購60.5倍，而其餘6隻新股的超購倍數均少於1倍，其中3隻新股的公開發售孖展額未獲足額認購。
今日有3隻新股截止招股，包括固生堂（2273）、未有盈利生科股北海康成製藥（1228），以及「最貴新股入場費」 的凱萊英醫藥（6821）。
微博截飛反應奇差
另外，內地社交平台微博昨日截止招股，招股反應奇差，綜合數家劵商資料，錄得2.69億元孖展認購額，以公開發售籌資4.27億元計，未獲足額認購。微博公佈，以每股272.8元定價，較招股價上限388低近29.7%，較美股周三收市價36美元折讓2.7%，集資逾30億元，將於下周三掛牌。微博表示，定價參照包括美國存託股份於12月1日在納斯達克的收市價等因素釐定。
近來投資者對新股市場的興趣不大，惟國際配售方面反應較為熱烈。外電報道，中國連鎖中醫診所固生堂計劃以招股價上限29元定價，集資8.09億元，國際配售方面則提早一日結束，於昨日停止接受機構投資者認購。此外，凱萊英醫藥亦擬提早一日結束國際配售認購，原定今日截止。固生堂和凱萊英醫藥均將於12月10日掛牌。
路透社旗下IFR報道，內地連鎖牙科診所瑞爾集團通過上市聆訊，擬集資1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元），摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。