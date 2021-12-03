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內地倘禁VIE架構 中概股料加速回巢

2021-12-03 列印
　　日前外電傳中證監正草擬新規，禁止VIE（可變利益實體）架構企業赴海外上市，隨後被闢謠指報道不屬實。彭博分析指，如果中國限制華企海外上市計劃，或會引起大型科技中概股，如拼多多（PDD）及滴滴（DIDI）等加速回巢。

  彭博在報道中列出了10隻僅在美國掛牌、市值高的潛在回流中概股，名單包括有：拼多多、蔚來（NIO）、滴滴、貝殼找房（BEKE）、陸金所（LU）、看準網（BZ）、滿幫（YMM）、騰訊音樂（TME）、唯品會（VIPS）以及富途（FUTU）。



以周三美股收市價計，拼多多以778.42億美元市值位居榜首；排名第二及第三的是蔚來和滴滴。

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