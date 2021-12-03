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雲音樂首掛破底 一手蝕255元

2021-12-03 列印
　　新股氣氛遇冷，網易（9999）旗下網易雲音樂（9899）首掛「破底」，雖然以上市價205元平開，惟終收報199.9元，為全日低位，一手50股蝕255元，遜暗盤表現。「元宇宙」盛行，網易雲音樂更邀請三位網易首席執行官丁磊，以「雲敲鑼」方式完成上市儀式，其中兩個丁磊為AI虛擬人。

  超購7.9倍、一手中籤率20%的網易雲音樂昨日掛牌平開低走，開報205元，曾高見205.2元，其後低走，一度反彈，終收報199.9元，為全日低位，一手50股蝕255元，較暗盤表現差，其在耀才、輝立及富途暗盤場中，其分別收報201.2元、200.4元及200元。





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