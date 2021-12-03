內地規範金錢打賞 短片概念股重災

內地監管當局整頓互聯網停不了，內地文旅部日前推出新規，要求有效規範未成年人「金錢打賞」，不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。昨日短片概念股聞聲走低。嗶哩嗶哩（9626）插6.6%；快手（1024）挫3.6%；赤子城（9911）挫4.4%；映客（3700）瀉7%。港股昨日在金融股力撐下，在低開逾百點後，仍收升130點，報23788。分析指，港股反彈乏力，加上市場關注新變種病毒會否擴散，恒指或再下試23000點方有堅實支持。文旅部官網日前發布《意見》，要求網絡文化市場主體不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。引導網絡文化市場主體依法對未成年人充值打賞權限進行規範，推動建立並優化未成年人借助成年人帳號充值打賞的識別認定機制，加大電子證據綜合分析採集力度，實現快處快賠。雖然未成年人群體的打賞行為對短片行業的收入貢獻不高，但華盛證券分析師聶振邦認為，政策進一步收緊廣告內容，加上宏觀經濟下行及行業監管因素影響，不利互聯網平台的廣告收入，為估值帶來下調壓力，因此仍然導致短片股成為昨港股的重災區。嗶哩嗶哩插6.6%港股昨急挫後整固，恒指隨外圍低開134點，但跌至23500點附近見支持回升，最多漲148點站上23807點，其後好淡角力，大致守住周三收市位約23660點附近，最終升130點，收造23788點。大市成交1475.63億元。金融股續支撐大市。市場憧憬人行將降準，內銀股連日向好。招行（3968）漲3.09%；工行（1398）揚2.87%；建行（939）走高2.53%。