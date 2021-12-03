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碧桂園龍湖擬銀行間發債

2021-12-03 列印
　　繼上月中旬，部份國資背景房企在銀行間發債融資回暖後，昨日再傳有民營房企成功發債，內媒援引中國銀行間市場交易商協會所屬訊息系統報道指，碧桂園（2007）、龍湖集團（960）等準備在銀行間市場註冊發行中期票據集資償債，計劃目前已被受理。

　　報道指，碧桂園地產及龍湖旗下子公司均計劃發行規模為50億元（人民幣，下同）的中期票據，並擬將募集資金全部用於償還發行人有息債務。



        11月15日，據內地傳媒不完全統計，超過20家具有國企或央企背景的內房在銀行間市場發債，金額在3億元至30億元不等，總融資金額近300億元。　

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