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新城發展供股復牌跌7%

2021-12-03 列印
　　再有內房趁大市回穩集資「抽水」。新城發展（1030）建議按每持21股供1股方式供股，籌最多15.7億元，供股價為每股5.3元，較停牌前收市價5.63元，折讓5.9%。該股昨日復牌後逆市跌7.1%，收報5.23元。

　　新城發展周二停牌，昨早公佈今次供股發行2.957億至2.962億股股份，集資淨額約15.6億元，其中60%擬用作額外資本儲備；40%擬用作一般企業用途。



　　該公司指，已接獲持股68.02%的控股股東富域及1.36%的Set Hero的已不可撤回承諾，認購其根據供股條款獲暫定配發的近2.1億股供股股份，並承諾其持有的43.1億股不會出售、處置或轉讓。

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