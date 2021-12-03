中環IFC外望——永久離港提取MPF上季增逾24%

近年本港掀起移民潮，申請提取強積金的數字受到市場關注。積金局昨日發表《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，顯示今年第三季以不同理由提取強積金的申索總數為6.36萬宗，按季升6%，當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目9300宗，按季增長逾16%，涉及金額約26.04億元，按季升逾24%。強積金總資產值截至9月底止約達1.17萬億元，按年增14%。今年首三季，強積金已收總供款618.4億元，以首三季計算，為歷年最高。其中，可扣稅自願性供款總額共20.7億元，按年增29%，反映日漸受成員歡迎。積金局發言人表示，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數，而由於強積金持續流入供款及累積投資回報，提取強積金的申索金額亦會因而上升。發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的個案不等於移民個案，指當中亦包括非本地僱員結束在港工作而返回原居地，以及移居內地生活人士。調查：疫情料令欺詐活動續增新冠疫情助長老千行騙活動，美國特許詐騙審查師學會（Association of Certified Fraud Examiners，ACFE）調查數據顯示，自新冠疫情爆發以來，有逾半（51%）受訪機構，面對不斷增長的欺詐活動；更有逾七成（71%）預計欺詐個案數字將進一步上升。研究又發現，疫情前的年度全球企業及個人欺詐成本已超過5萬億美元，新冠疫情爆發後，更帶來劇變，為不法之徒提供絕佳行騙機會，銀行業更是老千最大目標，業界每年損失數以十億美元計算。ACFE主席兼行政總裁Bruce Dorris表示，除加強反詐騙意識及員工培訓外，應用數據分析及新興技術能有效地協助政府及企業主動偵測及防禦欺詐活動。人工智能供應商SAS詐欺及保安情報高級副總裁Stu Bradley指出，43%受訪者在疫情期間加快部署分析技術，以打擊欺詐活動；60%受訪者預計未來兩年會增加防欺詐技術預算。高瞻