憂中概股美退市 科網股受壓

科網股沽壓沉重，ATM齊齊向下。美團（3690）挫2.7%，收報241.2元；阿里（9988）跌穿120元，曾見116元新低，收跌2.6%，報119.4元；兩者包辦表現最差藍籌頭兩名。京東（9618）及網易（9999）在「染藍」前夕被拋售，京東挫近6%，收報321.6元；網易插4.8%，收報169.2元。嗶哩嗶哩（9626）大插7.2%，收報450元；快手（1024）挫3.6%，收報81.25元。
金融股力撐大市，憧憬中概股加快回流，港交所（388）午後升幅擴大，炒高4.4%，收報450.8元。在美國提早加息憧憬下，滙控（005）漲近2%，收報44.85元。
港口航運股逆市炒高
寧波舟山港宣佈上調10%的裝卸費，刺激港口股炒上。招商局港口（144）曾飆19.2%，高見14.5元，收揚17.1%，報14.24元。中遠海運港口（1199）一度急升15.8%，高見7.1元，收飆9.6%，報6.72元。航運股亦向好，太平洋航運（2343）走高5.5%，收報3.09元；中外運（598）升4.5%，收報2.57元。
內地加快建設全國統一電力市場，中資電力股普遍造好。中國電力（2380）折讓配股後反彈，股價揚8.4%，收報4.13元；華能（902）抽升7.1%，收報3.77元；華電（1071）漲6.5%，收報2.61元。發改委擬上調明年煤炭基準價，神華（1088）及中煤能源（1898）各升7.5%及6.7%。
圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指，港股日前下試年內低位後，估值已見吸引，加上今年下半年恒指累積龐大跌幅，估算在眾多不利因素已反映下，後市大跌風險有限，並於23000至23100點見支持。