  • 2021年12月4日 星期六
  • 16º
  • 45%
熱門： 梅啟明國家隊訪港港鐵甩門通關立會選舉

日報新聞 > 金融

積金受疫情拖累 上月人均蝕7000元

2021-12-04 列印
　　積金評級主席叢川普發表積金評級11月份的強積金表現調查，自公佈檢測到首宗新變種病毒Omicron個案後，強積金11月的預計投資虧損從11月24日約24億元，每名強積金成員平均蝕500元，大幅擴大至11月底約317億元，投資虧損一周內激增約12倍，相當於450萬名強積金成員單月平均損失約7000元，他預期將令強積金在過去三年來首度出現年度虧損。

        由於所有股票市場在11月份均錄得投資虧損，「積金評級所有基金表現指數」在11月份單月下跌2.25%，而年初至今首11個月則下跌0.36%。



恐三年來首錄年度虧損

        強積金體系年初至今首11個月投資虧損約為148億元，相當於每名強積金成員平均損失約3000元，並指這將會是自2018年錄得投資虧損以來首次出現的年度虧損。在計入預計的投資虧損及強積金供款後，預計11月底強積金總資產將約為1.167萬億元，相當於每名強積金成員平均帳戶結餘約為25.7萬元（10月底則約為26.3萬元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd