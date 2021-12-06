中概股爆退市恐慌 阿里騰訊ADR挫 港股本周料下試23000

美國證券交易委員會（SEC）上周公佈監管外國上市公司新規，在美上市的中概股或面臨退市危機，多隻在美上市的中概股遭捱沽，阿里巴巴（9988）ADR較本港收市跌8.64%；騰訊（700）ADR較本港收市跌4.37%。有分析指，恒指今日或會低開，23500點為支持位，有機會試一年低位，或下試二萬三關，而大型科企ATMJ股價受壓的機會較大，其中京東（9618）股價跌幅或較阿里巴巴、騰訊及美團（3690）大。恒指上周二見逾一年低位，收報23175點，而市場憂慮中概股或面臨退市危機，恒指上周五曾跌337點，收報23767點，下滑22點。美股方面，受新變種病毒、美國11月非農就業數據遜預期，以及中概股面臨退市風波等因素影響，杜指收跌0.17%，報34580點；標指下降0.84%，報4538點；納指下滑1.92%，報15085點，多隻在美上市的中概股捱沽。至於恒指夜期收報23380點，跌405點，較上周五恒指收市低水387點。ATMJ股價今受壓機會大華盛證券分析師聶振邦表示，恒指夜期表現相當差，在美上市的中概股有沽壓，若恒指今日收市守23500點，本周有望重上23800至24000點，否則好大機會跌至23000點水平。他續指，今日ATMJ股價受壓的機會大，其中京東股價跌幅或較其餘3隻新經濟股大，而騰訊早前表現橫行，有機會穩守450元，阿里巴巴或會跌至115元。他提及如果科指跌穿5800點，不單止大型科企，較細的科企亦會遭拋售。科指上周五收報5926點，跌1.53%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，港股大市的支持位為23000點，有機會試一年低位，而大型科技股有沽壓，建議投資者持觀望態度，視乎明年市況再作部署，因為大市欠缺利好消息，加上臨近年尾投資者捕捉大市反彈的意欲下降。他表示，今年港股表現落後環球股市，有望追落後，不建議投資者清倉。專家：毋須急入市買貨耀才證券研究部總監植耀輝表示，恒指今日低開的可能性較大，有機會向下試23500點，投資者不需急於買貨。以全周來看，若外圍市況震盪，加上疫情及恒大事件持續發酵，港股有機會下試一年低位，即23000點水平。展望本周，京東、新奧能源（2688）、華潤啤酒（291）今日正式染藍，中國11月份進出口及外匯儲備數據將於本周二出爐。