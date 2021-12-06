「新股女王」鍾絳虹獻計 倡GEM轉型大灣區板

政府大力提倡香港融入大灣區發展，尤其是金融、航空及貿易等行業。人稱「新股女王」的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹建議，把GEM轉型為「大灣區」專板，成為當地中小型企業主要的融資渠道，相信既可鼓勵本地中小企到大灣區發展，長遠亦可增加GEM的交投量。今年GEM水盡鵝飛，至今僅得1隻新股裕程物流（8489）獲批成功上市，而且今年以來共有24宗上市申請，當中15宗已經失效或撤回，僅有9隻仍在「申請中」。鍾絳虹認為，GEM改革後仍未見起色，其中一個原因是定位沒有特色，因此建議轉為「大灣區板」，以配合近年港府及中央力推的政策。助中小企融資 長遠增交投她認為，「大灣區板」應吸納大灣區內不同行業的中小企，「唔應該只局限於創新企業，最重要係業務有前景。」以增加有潛質到GEM上市的數量，相信「做大個餅」後，GEM的市場關注度及交投量自然會逐步提升。鍾絳虹認為，配合港府鼓勵港人到大灣區發展，「大灣區板」的入場門檻要求，應較現行的GEM更為靈活，例如一些獲大型資金及政府支持的行業，可以相應調低入場門檻，以成為具吸引力的融資渠道，又可鼓勵更多香港中小企到大灣區發展。鍾絳虹早前亦提倡「一帶一路板」，吸納較大型的基建工程項目企業及「一帶一路」相關的中小型商貿企業。她指，一帶一路發展較為長遠，而且屬國際性商機，因此可與「大灣區板」同步推進。新股通增雙幣雙股IPO吸引力特首林鄭月娥在《施政報告》提到，研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價。有份參與首隻「雙幣雙股」合和公路基建（737）的鍾絳虹指，當年提出雙幣雙股之時，是人民幣大幅升值的時候，但後來人民幣匯價已沒有很大的誘因，因此反應未如理想。她指除非中、港推行「新股通」，容許內地投資者以在岸人民幣認購本港發行的新股，才可大大提升雙幣雙股IPO的吸引力。