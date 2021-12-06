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萬科擬發供應鏈ABS集資

2021-12-06 列印
■萬科擬於近期發行7.77億元供應鏈ABS。
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　　近期，針對個別大型房企風險暴露引起的房地產市場波動，證監會有關部門發聲，支持房企合理正常滾動融資。內地《證券時報》報道，根據監管層最新表態，獲悉包括民企在內的多家房企計劃於近期發行固收產品，當中萬科（2202）擬於近期發行7.77億元供應鏈ABS（資產抵押證券），並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。除萬科外，綠城（3900）、龍湖（960）分別計劃短期內發行8至10億元供應鏈ABS；龍光（3380）計劃於12月發行6.65億元CMBS，並計劃後續發行約5億元供應鏈ABS。另中海企業、招商蛇口等房企也計劃於近期發行公司債券。

　　人民銀行主理的官媒《金融時報》報道指，11月房地產貸款投放在10月大幅回升的基礎上，繼續保持環比、同比雙升態勢，初步預計同比多增約2000億元。據wind統計，11月房地產企業境內債券發行金額471億元，環比增長84%。隨著恒大集團 （3333）事件短期衝擊的逐步明朗化，行業預期將進一步改善，金融機構對房地產企業的融資行為已恢復至正常狀態。

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