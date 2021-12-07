Tesla下挫 市值跌破萬億美元 病毒憂慮降 杜指彈623點

市場對變種病毒憂慮下降，憧憬環球經濟疫後復甦，加上中國降低存款準備金率，美股周一早段強勁彈升，其中杜指曾升661點或1.9%，報35241點。標普指數曾升50.47點或1.11%，報4588點；以科技股為主的納斯達克指數，則升86點或0.58%，報15172點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35203點，升623點；納斯達克指數報15222點，升137點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.09港元，較香港收市價升0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見452.04港元，較香港收市價升.24港元。分析師指出，美股周一早段向上，傳統經濟股表現較佳，但科技股卻受壓，資金進行換碼。至於中概股在港股市場急跌之後，在美股市場早段則個別發展。路透報道，美國證券交易委員會(SEC)啟動對特斯拉（Tesla）的調查，涉及對其太陽能電池板缺陷的舉報。Tesla跌破一千美元關口，市值跌破一萬億美元。中概股個別發展，阿里巴巴（9988）在美國市早段反彈超過4%，曾見116美元，至於嗶哩嗶哩（9626）在美股早段則跌3%。國際油價向上，紐約期油昨晚曾升1.8%，至每桶67.4美元。建銀：新經濟股盈利明年見底恒指昨日收跌417點。建銀國際發布2022年香港市場展望及投資策略。該行首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利表示，今年港股遭遇估值和盈利雙煞，目前市盈率為12倍左右，下行空間已非常有限。預期明年上半年將迎來估值修復窗口，盈利或在明年中見底。全年恒指波動區間為22000點至28600點，呈現先高後低點態勢。中美監管壓力逐步強化，趙文利認為，中概股的退市條件，是在未來3年不能滿足美國的審計需要，因此料不會馬上顯現退市潮。然而，未來將有更多中概股作兩手準備，具有代表性的中國科技公司將從美國轉移至香港市場為主陣地，因此其在港股市場的稀缺性亦會逐漸下降。