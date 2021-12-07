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商湯科技今招股 4030元入場

2021-12-07 列印
　　近期焦點新股，港產人工智能「獨角獸」商湯科技（020）今日正式招股，招股價介乎3.85元至3.99元，一手入場費4030.2元，集資最多59.9億元。市傳商湯的國際配售認購已足額，但公開發售反應差過預期，目前各證券行僅接獲孖展預訂約1.6億元。

        商湯首席財務官王征表示，人工智能軟件市場高速增長，而公司已取得領先地位，可以保持高增長的毛利，尤其在智能汽車和智慧生活業務，相信有空間創造盈利。他補充商湯的主要成本為人力，其較為可控，所以公司有清晰的盈利路線。



　　上市前已獲軟銀及阿里巴巴（9988）投資的商湯公布，將發行15億股，集資最多59.9億元，一手1000股，入場費為4030.2元，將於本周五截止招股，預計12月17日掛牌。

        今次IPO完全沒有美資投行參與，而且引入的9名基石投資者都「國家隊」為主，而且基投佔比高達60%。
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