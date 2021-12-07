人行降準半個百分點 放水1.2萬億

人民銀行昨日宣佈全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放1.2萬億元（人民幣，下同）長期資金，以支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降。分析指出，是次降準為意料之內，相信有助刺激經濟，對內房及內銀均有利，但對港股刺激作用有限，夜期昨尾段反覆偏軟，較昨日恒指收市低水7點，報23342點。人行公布，除了已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率半個百分點，今次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元。而今次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。人行解釋，降準目的有三，一是在保持流動性合理充裕的同時，有效增加金融機構支援實體經濟的長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力。二是引導金融機構積極運用降准資金加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度。三是此次降准降低金融機構資金成本每年約150億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。人行亦表示，今次降準不會影響穩健貨幣政策的取向，會繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，維持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨周期調節。這是人行今年以來第二次進行全面降準，上一次為7月份，當時同樣下調存款準備金率半個百分點，釋放長期資金約一萬億元。增加支援實體經濟資金來源豐盛金融資產管理董事黃國英表示，人行降準是市場預期之內，對大市刺激有限，認為今天恒指延續跌勢的機會較大。他指，降準利好內銀及部分內房股，但其股價早前已「偷步」上升，因此再向上的空間有限。他又指，人行降準不代表內地政策有變，雖然銀行各企業批出借貸會較為鬆手，但料對內房利好有限，因內地準買家已預期樓市即使不跌，都不會大升，令入市意欲低。星展銀行財資市場部董事總經理王良享認為今次降準為意料之內，相信降準有助刺激經濟。